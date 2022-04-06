فياريال يواصل مفاجآته ويسقط بايرن بهدف في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال

واصل فياريال الإسباني مفاجآته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واقترب خطوة بسيطة من الصعود للدور قبل النهائي في البطولة القارية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

ويدين فياريال بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أرنوت جروينفيلد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وبات يكفي فياريال، الذي أطاح بفريق يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيجرى على ملعب (أليانز أرينا) للصعود إلى المربع الذهبي.

في المقابل، أصبح يتعين على بايرن الفوز بفارق هدفين على الأقل،إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها 6 مرات.