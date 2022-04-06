الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "استطلاعات الجيش رصدت الليلة مشتبهين فيهما على الحدود الأردنية وبحوزتهما أسلحة".

وأضاف أن القوات "قامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب، بالإضافة إلى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسا وثلاث بنادق كلاشنيكوف وبندقيتين من نوع إم16 وسلاح من نوع شوتجان".

وأشار إلى أنه جرى تحويل الموقوف للشرطة للتحقيق، فيما لم يذكر شيئا عن المشتبه به الآخر.