سكرتير عام مطروح: لا نية للاقتراب من منشآت جمعية النادي الاجتماعي

قال اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، إنه لا نية لدى المحافظة للاقتراب من منشأت جمعية النادي الاجتماعي، كونها ملكا لأبناء محافظة مطروح.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش فعاليات زيارة تفقدية قام لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الخيرية، عدم الاقتراب من أي منشأة داخل سور النادي سواء حمامات السباحة، أو الملاعب المكشوفة والمغطاة، أو حديقة الطفل، أو المطاعم، أو صالة الأفراح.

وأكد أن التعامل سيكون على أرض المعرض التي تقع خاج سور النادي حسب وصفه، واستخدامها للمنفعة العامة، وزيادة موارد المحافظة، كون المعرض يقع خارج قرار تخصيص أرض النادي، ويدخل ضمن أراضي المحافظة، وهو القرار الذي اعترضت عليه الجمعية العمومية للنادي، واعتبرته تعد على ممتلكات الجمعية، طبقا لقرار تخصيص يعود تاريخه لتسعينيات القرن الفائت.