روسيا: تدمير 125 طائرة و93 مروحية منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، إنه تم تدمير 125 طائرة أوكرانية، و93 مروحية، و407 طائرات بدون طيار، و1981 دبابة ومدرعات أخرى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنه في المجمل، تم تدمير 125 طائرة و93 مروحية و407 طائرات بدون طيار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف أن القوات الجوية الروسية دمرت 24 منشأة عسكرية وصاروخية في أوكرانيا، من بينها نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا - اي كي أم"، بالإضافة إلى 11 نقطة دفاعية ومناطق تمركز للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.