جونسون يرحب بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة وغانا

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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بقوة وعمق الشراكة بين المملكة المتحدة وغانا، والتي تمتد عبر العلاقات في القطاعات الدفاعية والتجارية والثقافية.

جاء ذلك في اجتماع عقده جونسون الليلة الماضية بمقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمنية المتزايدة في غرب إفريقيا، أكد جونسون وأكوفو-أدو ضرورة الالتزام بتعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية بين بلديهما، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والقدرات البحرية.

واتفق الزعيمان أيضا على إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأهمية استمرار الدعم للشعب الأوكراني والضغط الدبلوماسي والاقتصادي على الكرملين.

كما أعرب جونسون وأكوفو-أدو عن تطلعهما إلى زيادة تعزيز التعاون بين البلدين، وإلى الاجتماع مرة أخرى بشكل شخصي في الاجتماع القادم لرؤساء حكومات دول الكومنولث.