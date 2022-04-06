واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1174 حالة وفاة، و425 ألفا و303 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 166 ألفا و148 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 410 آلاف و305 إصابات.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و44 إصابة و73 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و114 ألفا و591 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و816 حالة وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2716 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 446 ألفا و999 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 950 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 150 حالة وفاة، و69 ألفا و278 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 160 ألفا و253 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليون و35 ألفا و943 إصابة.

وفي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 203 آلاف و21 إصابة جديدة و129 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 مليونا و997 ألفا و852 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 142 ألفا و784 وفيات.

وسجلت باكستان 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,525,775 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,361 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 12 ألفا و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و268 ألفا و486 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و160 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و951 ألفا و903 إصابات. ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و123 حالة. وتعافى على مدار أمس 785 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و886 ألفا و36 شخصا.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و105 آلاف و315 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و646 حالة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية، 49 ألفا و124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و922 ألفا و40 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 31 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 42 ألفا و712 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 792 ألفا و141 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و701 حالات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "ترند" الأذرية. وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 59 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 782 ألفا و143 شخصا.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و680 ألفا و244 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 59 ألفا و365 وفاة. وتعافى على مدار أمس، 1375 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و588 ألفا و359 شخصا.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 966 ألفا و818 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و862 وفاة.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و985 ألفا و85 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و850 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 612 ألفا و79 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و434 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ة 15 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و 927 ألفا و 746 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و 813 حالة وفاة.

وفي زامبيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، دون وفيات، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 317 ألفا و358 حالة، ويستقر عدد الوفيات عند 3967.

وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 404 حالات إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و18 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 730 ألفا و 285 حالة، ويرتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و 635 وفاة.