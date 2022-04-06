فنلندا تصادر أعمالا فنية روسية بـ 42 مليون يورو

أعلنت السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها صادرت أعمالاً فنية روسية عدة بأكثر من 40 مليون يورو عند مرورها عبرها، في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأوضح مدير إدارة تطبيق قانون الجمارك هانو سينكونن أن المجموعات الثلاث "تضم أعمالاً لا يمكن تقييمها، فهي لا تُقدر بثمن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكنه قال إنه بسبب التأمين، قدرت اللوحات والتماثيل والقطع الأثرية الأخرى بـ 42 مليون يورو.

واعتمدت السلطات التكتم على الأعمال المصادرة، لكنها أكدت أن بعضها ملك متحف إرميتاج الشهير في سانت بطرسبرج.

وكانت هذه الأعمال عائدة إلى روسيا عبر فنلندا بعد إعارتها لمتاحف في إيطاليا، واليابان.

لكن الجمارك قالت إن السماح بعبور هذه الأعمال يتعارض مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس الماضي، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وصادرتها في نهاية الأسبوع الماضي بمعبر فاليما الحدودي، في جنوب شرق فنلندا.

وأوضحت السلطات الفنلندية أنه ستخزن الأعمال حتى اتضاح الموقف أو رفع العقوبات، وأنها تطرقت إلى المسألة مع السفير الروسي في فنلندا.