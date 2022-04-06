رئيس حماية المستهلك يحذر من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل: مضاعفاتها خطيرة

حذّر الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، من خطر شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، الأربعاء، إنّ الأدوية تُباع في الصيدليات فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الأدوية التي يتم الترويج لها عبر «السوشيال ميديا» تتضمّن مضاعفات في غاية الخطورة، موضحًا أن أغلبها عبارة عن مكملات غذائية ويتم إيهام المواطنين بفوائد غير حقيقية لها.

وأشار إلى أنّ تم ضبط عدد كبير من منتحلي صفة الأطباء وهم ليس لهم علاقة بالمهنة، يعملون على تقديم وبيع وصفات طبية خطيرة.

ولفت إلى أن مثل هذه الأدوية يتم الترويج لها كذلك عبر قنوات تلفزيونية لا تبث عبر "النايل سات"، وأغلبها يُطلق من خارج مصر.