قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الأيرلندية تعتزم تمديد خطة بيع أسهمها في بنك أوف أيرلاند جروب، في خطوة يمكن أن تسمح للدولة بسحب أموال الإنقاذ التي ضختها في البنك قبل سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة مستعدة لتمديد خطة بيع الأسهم إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد حاليا وهو 20 أيار/مايو المقبل، مضيفة أنه من المحتمل إعلان تمديد الخطة خلال الأسبوع الحالي.

ومنذ بدء بيع أسهمها في البنك في حزيران/يونيو الماضي خفضت الحكومة حصتها من 9ر13% إلى 93ر4% حاليا.

وقالت المصادر إن وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهوي لم يصل إلى قرار نهائي بشأن بيع الحصة المتبقية للدولة في البنك.

يذكر أن بنك أوف أيرلاند هو الوحيد الذي سدد أموال دافعي الضرائب التي حصل عليها من الحكومة لتجنب الإفلاس أثناء الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا، وسدد كامل أموال الإنقاذ وكانت 8ر4 مليار يورو (2ر5 مليار دولار).