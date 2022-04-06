أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تزويد المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف من "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف"، بلغ عددها 20 ألف نسخة، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، تزامنا مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير الإدارة العامة للمصاحف والكتب، غازي الذبياني، قوله: "إن الإدارة زودت أيضا الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها الإنجليزية والأردية، والإندونيسية، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث جرى توزيعها في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام".

وأكد الذبياني أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة، مستمرة تيسيرا لقاصدي بيت الله الحرام واستثمارا لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

يأتي ذلك فيما كثفت وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية السعودية، ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، أعمالها ومهامها في إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى.

ووفقا لوكالة الشئون التوجيهية، تقدم الإدارة خدماتها عبر ما يقرب من 10 مواقع داخل المسجد الحرام، فيما توجد 23 كبينة هاتف للرد عن السائلين يقوم عليها 63 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.