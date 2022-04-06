اتحاد الكرة النمساوي ينفي التفاوض مع رانجنيك لتدريب المنتخب

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نفى الاتحاد النمساوي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن يكون عقد أي اجتماع مع الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكي يشغل منصب المدير الفني للمنتخب النمساوي الأول.

وذكرت تقارير في النمسا أن بيتر شوتل المدير الرياضي لاتحاد الكرة توجه إلى مانشستر أمس الأول الاثنين للتفاوض مع رانجنيك.

ولكن اتحاد الكرة النمساوي أصدر بيانا اليوم الأربعاء عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي جاء فيه "للتوضيح لم يكن هناك أي لقاء بين بيتر شوتل المدير الرياضي لاتحاد الكرة ورالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد".

ورحل فرانكو فودا عن منصب المدير الفني لمنتخب النمسا عقب هزيمته أمام ويلز الشهر الماضي في الدور قبل النهائي من الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر.