استطلاع: 70% من الأمريكيين يعتبرون روسيا عدوا لبلادهم

كشفت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة حدوث تغير قوي في موقف الأمريكيين من روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرها مركز بيو لقياس الرأي في واشنطن اليوم الأربعاء، فإن 70% من الأمريكيين قالوا إنهم يعتبرون روسيا، في الوقت الحالي، عدوا للولايات المتحدة، مقابل 41% تبنوا هذا الرأي في استطلاع المركز في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي المقابل، أوضحت نتائج الاستطلاع أن 24% من الأمريكيين يعتبرون روسيا منافسا لبلادهم مقابل 49% كانوا يتبنون هذا الرأي في استطلاع كانون الثاني/يناير الماضي.

ووفقا للنتائج، أظهر الاستطلاع أن 3% من الأمريكيين يعتبرون روسيا شريكا مقابل 7% في الاستطلاع السابق.

وذكر مركز بيو أنه استطلاع رأي 3581 بالغا في الولايات المتحدة في الفترة بين 21 و27 آذار/مارس الماضي، وكانت روسيا شنت حربها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.