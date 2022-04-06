البيت الأبيض: مستمرون في فرض العقوبات على نظام بوتين

أعلنت الولايات المتحدة عن استمرارها في فرض عقوبات على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتعاون مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي؛ بسبب الفظائع المرتكبة في أوكرانيا، وآخرها مجزرة بوتشا.

وبحسب بيان نشره البيت الأبيض، مساء الأربعاء، ستتبادل الولايات المتحدة مع حلفائها المعلومات حول تلك الفظائع وستستخدم جميع الآليات المناسبة لمحاسبة المسؤولين، معلنة عن اتخاذ تدابير اقتصادية مدمرة لحظر الاستثمار الجديد في روسيا، وفرض أشد العقوبات المالية على أكبر بنك في روسيا والعديد من أهم الشركات المملوكة للدولة، وعلى المسؤولين الحكوميين الروس.

وأوضح البيان أن العقوبات المالية الشاملة التي أعلنتها واشنطن تأتي امتدادًا، للقرار الذي اتخذته أمس الثلاثاء؛ بمنع روسيا من سداد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية.

وأشار إلى أن واشنطن وما يزيد عن 30 دولة من الحلفاء والشركاء، فرضوا القيود الاقتصادية الأكثر تأثيرًا وتنسيقًا وواسعة النطاق في التاريخ على روسيا.

وذكر أن الخبراء يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تصل إلى 15% هذا العام، الأمر الذي يقضي على المكاسب الاقتصادية التي حققتها موسكو، على مدار الـ15 عامًا الماضية.

وتوقع البيان أن يزداد معدل التضخم في روسيا، بعد أن تخطى 15% الآن، قائلًا إن أكثر من 600 شركة من شركات القطاع الخاص، غادرت السوق الروسية؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى احتمالية فقدان روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي، واتجاهها نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.