قالت الفنانة وفاء عامر، إن أسامة أنور عكاشة قيمة وقامة كبيرة في الدراما لا يمكن لأحد أن ينكرها، مؤكدة أن الراحل ضمن الأشخاص الذين لن يتكرروا في العالم العربي.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، عن دورها في مسلسل، أن التمثيل هو الشيء الوحيد الذي لا تستطيع الكذب فيها، متابعة: «لازم أبقى أنا، لو مبقيتش الشخصية دي بحس إني أنا أي كلام».

وأشادت بالفنان خالد النبوي، في أول مرة يعملان معًا، قائلة: «حد جميل أوي وكان نفسي أمثل قدامه بأي شكل، اتعلم برا مصر وبيشتغل على نفسه أوي، ومكسب لأي شركة تشتغل معاه، وبيكبر أي حد يشتغل معاه، ومكسب لأي شركة تشتغل معاه.. مش مزعج على الإطلاق».

مسلسل «راجعين يا هوى» من بطولة الفنان خالد النبوى، والفنانة وفاء عامر، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.