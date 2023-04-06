البيت الأبيض يكشف عن موقف بايدن إزاء محاكمة ترامب

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يركز اهتمامه على قضية الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم بتزوير الإقرارات المالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، تعليقا على موقف بايدن، "إنه لا يركز على هذا الاتهام. هذا ليس ما نركز الاهتمام عليه".

وتابعت: "هذه مرافعات قضائية مستمرة، ونترك للآخرين التعامل مع هذا الأمر. ونركز الاهتمام على ما تم انتخاب الرئيس من أجله، وتحديدا على ضمان تنفيذنا للالتزامات أمام المجتمع الأمريكي".

وأضافت أن بايدن يركز على الوضع الاقتصادي والرعاية الصحية والمجال التكنولوجي والبنية التحتية للبلاد.

ويأتي ذلك على خلفية توجيه التهم الجنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية متعلقة بدفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها عن علاقتها بترامب، ومثوله أمام المحكمة لأول مرة.