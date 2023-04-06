برنامج تحدي الأزواج يتصدر تريند تويتر تزامنًا مع عرض الحلقة 14

أعرب الإعلامي سعيد جميل عن سعادته البالغة، بتصدر برنامجه الجديد تحدي الأزواج، تريند موقع تبادل التغريدات القصيرة تويتر، مساء اليوم، والذي ينافس به في السباق الرمضاني الحالي على شاشة القاهرة والناس.

وكتب سعيد جميل على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: ألف حمد وشكر ليك يارب تحدي الأزواج من الساعة ٣ ظهرا تريند رقم واحد في مصر على تويتر، ده مجهود ناس كتير أوي اشتغلت وتعبت وفي عز رمضان بشكر أسرتي في القاهرة والناس وبشكر العائلات الجميلة اللي شرفتنا وبشكر شركة انرشيا طبعا اللي دعمتنا بالجايزة.

يعد برنامج تحدي الأزواج من نوعية برامج المسابقات الترفيهية المختلفة، والذي يهدي خلالها الإعلامي سعيد جميل في نهاية البرنامج شقة فاخرة بطريق الإسكندرية الصحراوي أو شاليه في الساحل الشمالي.

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برنامج تحدي الأزواج يتنافس من خلاله 16 فريقا كل فريق مكون من زوج وزوجة وصديق مقرب لهما، أطلق عليه فريق عمل البرنامج اسم العزول، ويخوض الفرق الستة عشر منافسات قوية وكوميدية للفوز بنقاط كل مباراة وصولا للمباراة النهائية بين الفريقين الأفضل في تخطي التحديات على مدار حلقات البرنامج.