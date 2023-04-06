روسيا: الصواريخ النووية في بيلاروس رد على توسع الناتو

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دافعت روسيا اليوم الخميس، عن نصب صواريخ نووية في بيلاروس كرد على توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انضمام فنلندا للتحالف العسكري الغربي هذا الأسبوع لتصبح العضو الحادي والثلاثين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بالطبع، لأننا نخشى على أمننا، فإننا نتخذ خطوات للحفاظ عليه".

وأضاف بيسكوف أنه في كل مرة تحرك الحلف باتجاه الحدود الروسية، أقدمت موسكو على شيء لموازنة الهندسة الأمنية في القارة، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر مارس، عن عزمه نشر صواريخ نووية تكتيكية على أراضي حليفته بيلاروس.

وقال بيسكوف: "ليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيته التحتية العسكرية. أن الحركة في الاتجاه الآخر".

وتبرر القيادة الروسية أيضا حربها ضد أوكرانيا المجاورة حيث أنها تفترض أنها السبيل الوحيد لوقف التقدم المطرد للناتو باتجاه الشرق.

ونتيجة للصراع الشامل الذي بدأ في 24 فبراير 2022 انضمت فنلندا التي كانت غير منحازة لعقود، إلى الحلف أمس الأول الثلاثاء. كما تقدمت السويد للحصول على العضوية، ولكن تركيا والمجر يمنعان انضمامها.