تقرير: وكالة الدفاع الهندية تشتري برنامج تجسس إسرائيلي

اشترت وكالة دفاع هندية برنامج تجسس من شركة كوجنايت سوفتوير الإسرائيلية، وهو مماثل لبرنامج بيجاسوس المثير للجدل، الذي يسمح بمراقبة الهواتف المحمولة المشفرة، ورسائل البريد الإلكتروني.

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا هندو"، نقلا عن بيانات تجارية حكومية، بأن جهاز استخبارات الإشارة التابع للجيش الهندي -وهو وحدة تقدم تقاريرها لجهاز الاستخبارات الدفاعي الوطني- يشتري معدات من الشركة الإسرائيلية وشركتها الأم سابقا فيرينت سيستمز منذ أكثر من 3 سنوات.

ورفضت وزارة الدفاع الهندية التعقيب على النبأ، ولم ترد شركة كوجنايت على الفور على رسالة للتعليق أرسلت عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واجهت اتهاما باستخدام برنامج التجسس المتقدم بيجاسوس، من إنتاج مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية، لمراقبة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. وانتهى تحقيق أجرته لجنة شكلتها المحكمة العليا الهندية بشكل غير حاسم في 2022، وقالت المحكمة إن الحكومة الاتحادية لم تتعاون في التحقيق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الحكومة الهندية قد نفت عبر محاميها، القيام بأي أعمال مراقبة غير قانونية، وقالت إنه لا يمكن الكشف عن أي برنامج استخدم لمكافحة الإرهاب على الملأ.