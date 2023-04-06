قاضي قضاة فلسطين: حماية الأقصى واجب على كل مسلم

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشيخ محمود الهباش، اليوم الخميس، إن حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك واجب على عاتق كل مسلم، ومن لم يستطع ذلك فعليه واجب دعم ومساندة إخوانه الفلسطينيين الذين يبذلون من دمائهم الزكية دفاعًا عن قبلة المسلمين الأولى وشرف الأمة وكرامتها أمام آلة البطش الإسرائيلية.

جاءت ذلك خلال لقاء الهباش مع أعضاء من المنتدى الإسلامي الأوروبي، عبر تقنية زووم، أطلعهم خلاله على تداعيات العدوان البربري الذي تشنه عصابات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمرابطين والمعتكفين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.

وطالب قيادات العمل الإسلامي في العالم حث المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه خاصة في هذه المرحلة البالغة الحساسية والمصيرية التي تستهدف إسلامية المسجد وتسعى إلى فرض حالة التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف، كما طالب المؤسسات الإسلامية خاصة التي تتواجد في دول القارة الأوروبية إلى تنظيم حملات جماعية وفردية لزيارة الأقصى، حيث إنهم قادرون على ذلك أكثر من إخوانهم في العديد من الدول الأخرى بحكم وجود علاقات تربط الدول الأوروبية مع دولة الاحتلال.

وأكد الهباش لأعضاء المنتدى الإسلامي الأوروبي أن الشعب الفلسطيني وقيادته وكافة أطيافه السياسية مصممون على الدفاع عن العاصمة الأبدية القدس الشريف وعن الحرم القدسي مهما بلغت التضحيات ومهما بلغ الثمن، حتى لو أبادتهم آلة البطش الإسرائيلية.