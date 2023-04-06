منظمة الصحة العالمية: انعدام الشفافية لدى الصين بشأن كورونا أمر لا يغتفر

ذكرت دورية "أمريكان جورنال ساينس" أن معظم خبراء كوفيد-19 الكبار بمنظمة الصحة العالمية عاتبوا علماء صينيين لحجب بيانات من عينات الفيروس من حاضرة ووهان منذ ثلاث سنوات.



وقالت ماريا فان كيرخوفي في انتقاد لاذع غير معتاد إن "عدم الكشف عن البيانات هو ببساطة أمر ليس له ما يبرره".



ولم تتلق منظمة الصحة العالمية بيانات عن معلومات جينية معينة من الحاضرة الواقعة بوسط الصين إلا في منتصف مارس من هذا العام، بعد أن كان يمكن الوصول إليها من خلال قاعدة بيانات دولية لفترة قصيرة.



ووفقا لعالمة الأوبئة، تقدم البيانات مؤشرات مهمة عن سوق في ووهان والسرعة الأولية للفيروس. وأضافت أنه لا يزال من الضروري إجراء اختبارات دم للعمال في أسواق الحيوانات في ووهان أو في مزارع نشأة هذه الحيوانات.



وطالبت الخبيرة بالإتاحة الفورية للبيانات ذات الصلة بشأن منشأ الفيروس. وقالت إنه كلما مر الوقت، ازدادت صعوبة البحث المهم لمنع حدوث حالات تفشي في المستقبل.



وحذرت فان كيرخوفي من أن "الوقت ينفد".