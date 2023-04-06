 إسرائيل: حماس مسئولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل: حماس مسئولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان

وكالات:
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:57 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:57 م

حمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية، مسئولية إطلاق صواريخ نحو إسرائيل من أراضيها، لكنه قال إن "حماس في لبنان" هي من أطلق هذه الصواريخ.

وقال أدرعي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية عندما أُطلقت من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثاً خطيراً"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "في حالة جاهزية كبيرة"، لكنه قال إنه "لا توجد حالياً تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب".

وتابع "نفحص أيضاً إمكانية تورط إيران في إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك