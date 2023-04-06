إسرائيل: حماس مسئولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان

حمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية، مسئولية إطلاق صواريخ نحو إسرائيل من أراضيها، لكنه قال إن "حماس في لبنان" هي من أطلق هذه الصواريخ.

وقال أدرعي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية عندما أُطلقت من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثاً خطيراً"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "في حالة جاهزية كبيرة"، لكنه قال إنه "لا توجد حالياً تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب".

وتابع "نفحص أيضاً إمكانية تورط إيران في إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان".