 بينها دبي وحمد الدولي.. قائمة أفضل 20 مطارا في 2023 - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 3:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

بينها دبي وحمد الدولي.. قائمة أفضل 20 مطارا في 2023

مطار دبي
مطار دبي
محمد حسين
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:02 م

أعلنت شركة سكاي تراكس المختصة بتصنيف المطارات وخطوط الطيران الدولية، عن قائمة أفضل 20 مطارا للعام الجاري، والتي تصدرها مطار جوهرة شانجي السنغافوري الدولي.

وتواجد بالقائمة مطارين من المنطقة العربية، حيث احتل مطار حمد الدولي بدولة قطر وصافة القائمة، بفضل خدماته المتميزة التي صاحبت استضافة قطر لكأس العالم نهاية العام الماضي.

وجاء مطار دبي الدولي في الترتيب الـ17 في القائمة، التي جاءت كالتالي شانجي "سنغافورة"، حمد "قطر"، طوكيو "اليابان"، أنتشون "كوريا الجنوبية".

ومن أوروبا، جاءت مطارات شارل دي جول "فرنسا"، واسطنبول "تركيا"، وميونخ "ألمانيا"، زيورخ "سويسرا"، بالإضافة، لناتاريا "اليابان"، وسواريز "إسبانيا"، فيينا "النمسا"، وهلسنكي "فنلندا"، وليوناردو دي فنشي "اإيطاليا"، وكوبنهاجن "الدنمارك"، كانساي وتشوبو "اليابان"، ما يجعل اليابان تحتل النصيب الأكبر في القائمة.

فيما جاء بآخر القائمة، مطار دبي، وسياتل الأمريكي، وملبورن الأسترالي، وفانكوفر الكندي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك