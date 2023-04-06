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أعلنت شركة سكاي تراكس المختصة بتصنيف المطارات وخطوط الطيران الدولية، عن قائمة أفضل 20 مطارا للعام الجاري، والتي تصدرها مطار جوهرة شانجي السنغافوري الدولي.

وتواجد بالقائمة مطارين من المنطقة العربية، حيث احتل مطار حمد الدولي بدولة قطر وصافة القائمة، بفضل خدماته المتميزة التي صاحبت استضافة قطر لكأس العالم نهاية العام الماضي.

وجاء مطار دبي الدولي في الترتيب الـ17 في القائمة، التي جاءت كالتالي شانجي "سنغافورة"، حمد "قطر"، طوكيو "اليابان"، أنتشون "كوريا الجنوبية".

ومن أوروبا، جاءت مطارات شارل دي جول "فرنسا"، واسطنبول "تركيا"، وميونخ "ألمانيا"، زيورخ "سويسرا"، بالإضافة، لناتاريا "اليابان"، وسواريز "إسبانيا"، فيينا "النمسا"، وهلسنكي "فنلندا"، وليوناردو دي فنشي "اإيطاليا"، وكوبنهاجن "الدنمارك"، كانساي وتشوبو "اليابان"، ما يجعل اليابان تحتل النصيب الأكبر في القائمة.

فيما جاء بآخر القائمة، مطار دبي، وسياتل الأمريكي، وملبورن الأسترالي، وفانكوفر الكندي.