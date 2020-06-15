أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه لن ينتمي لأي فريق في الدوري المصري حاليا، مشيرا إلى أنه كان يطبق القانون على جميع الأندية.

وقال جمال علام في تصريحات إذاعية لإذاعة الشباب والرياضة: «المجاملة أول طريق للفساد، "كنت بدوس على قلبي وانتمائي" لتطبيق اللوائح، و"الحق مايزعلش حد"»

وأضاف: «لا أعلم لماذا رحلت عن اتحاد الكرة؟، يقال إن ذلك حدث لأني لم أجرِ انتخابات، لكن ردي على ذلك أن اللائحة لم تكن تسمح بإقامة انتخابات في هذا التوقيت، خصوصًا أن الانتخابات أجريت بعد رحيلي بعام كامل».

وأكمل: «لم أسعَ للبقاء في اتحاد الكرة، لأني لم أسعَ لتولي المنسب من الأساس، الآن الجمعية العمومية والأندية والجماهير يقولون "ولا يوم من أيامي».

وعن علاقته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي.. قال: «نحن أصدقاء قبل حتى أن أكون رئيسًا لاتحاد الكرة، علاقتنا رائعة، حدث شد وجذب بسبب العمل، لكن يبقى الاحترام والتقدير، وتقابلنا آخر مرة في الصيف الماضي».