كوريا الجنوبية: بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية "في أي وقت"، مؤكدا أن سياسة سول تركز على تعزيز الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة لبيونج يانج.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي جونج أدلى بهذه التصريحات أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، في ظل التوترات الناجمة عن الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.

وقال لي جونج للنواب: "أكملت كوريا الشمالية بالفعل الإعداد لما سوف يصبح التجربة النووية السابعة لها، وستكون قادرة على القيام بالتجربة النووية في أي وقت".

وقالت وزارة الدفاع إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أعدتا إجراءات عسكرية مشتركة للرد على أي تجربة نووية كورية شمالية محتملة بهدف إظهار إرادة تحالفهما " القوية".

وتشمل الإجراءات إظهار القوة بشكل مشترك، بما يتضمن الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية. ولم تفصح الوزارة عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز مراقبته لموقع بونجي-ري للاختبارات النووية في كوريا الشمالية.