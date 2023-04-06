وفاة سائق سيارة أجرة بعد التعدي عليه في العاصمة الألمانية

تعرض سائق سيارة أجرة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، لاعتداء وتوفي في المستشفى لاحقا.

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين، إن الجاني أو الجناة لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن أحد المارة اكتشف وجود الرجل المصاب بإصابات خطيرة لا يزال حيًا في شارع سكني هادئ في حي شارلوتنبورج-فيلمرسدورف.

وأضافت المتحدثة أن "شهود الواقعة قدموا الإسعافات الأولية وأخطروا الشرطة وخدمات الطوارئ".

ولا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة بعد، ولم تدل المتحدثة بمعلومات عن ملابسات العثور على المصاب ونوعية إصابته، وتولت المباحث الجنائية والادعاء التحقيق في الواقعة.

وكانت العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن الواقعة، وكتبت صحيفة "برلينر بوست"، استنادا إلى شهود عيان أن طبيبا كان موجودا بالقرب من مكان الحادث، وأن الإجراءات الطبية بدأت على الفور بعد أن تم العثور على السائق بلا حراك.