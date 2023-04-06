 باكستان تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

باكستان تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:14 م

اقتربت باكستان من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما أخطرت السعودية الصندوق أنها سوف تقدم قرضا لإسلام أباد بقيمة ملياري دولار، كي تتجنب التخلف عن السداد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسئولة بوزارة المالية الباكستانية عائشة غاويش باشا قولها للصحفيين في إسلام آباد، إن الصندوق أوضح أنه حصل على ضمان من السعودية.

وأضافت أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقف على التوصل لالتزام مماثل من دولة الإمارات بتقديم مليار دولار لإسلام أباد.

وتمر باكستان بواحدة من أسوأ الأزمة الاقتصادية في تاريخها، في ظل ارتفاع مخاطر عدم قدرتها على سداد الديون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك