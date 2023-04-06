يرى عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، أن مستوى الأهلي متراجع عن المواسم الماضية.
وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ليس هو أهلي المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة في الجولة الأخيرة".
وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلي في البطولة القارية، والفريق الأفضل في المباراة سيتأهل".
وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".
وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى"