يرى عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، أن مستوى الأهلي متراجع عن المواسم الماضية.

وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ليس هو أهلي المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة في الجولة الأخيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلي في البطولة القارية، والفريق الأفضل في المباراة سيتأهل".

وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى"