 رئيس الرجاء المغربي: الأهلي ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه - بوابة الشروق
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رئيس الرجاء المغربي: الأهلي ليس نفس فريق المواسم الماضية.. وهذا أكثر لاعب نخشاه

علي البحيري
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 12:40 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 12:40 ص

يرى عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، أن مستوى الأهلي متراجع عن المواسم الماضية.

وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ليس هو أهلي المواسم الماضية، وشاهدنا جميعا كيف تأهل الفريق من دور المجموعات بصعوبة كبيرة في الجولة الأخيرة".

وتابع: "ومع ذلك، فهذا لا يقلل من قدر الأهلي في البطولة القارية، والفريق الأفضل في المباراة سيتأهل".

وواصل: "أتمنى أن نرى مواجهة قوية أمام أحد أقوى الفرق العربية مثل الأهلي، ويتأهل من يقدم أداء أفضل".

وأتم: "أكثر لاعب نخشاه في الأهلي هو كهربا خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، وعودته من الإيقاف مرة أخرى"


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