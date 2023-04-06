بكين: على واشنطن والناتو تحمل مسئولية الأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، ضرورة أن تتحمل واشنطن والناتو المسئولية عن الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى عدم وجود حق للحلف في انتقاد الصين أو الضغط عليها.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، أن بكين لطالما اتخذت موقفا موضوعيا وعادلا بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أنها المبادرة إلى التسوية السياسية للأزمة والمؤيدة لتعزيز المصالحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، إن الصين لديها إمكانات فعالة للغاية ومؤثرة للوساطة، وقد أظهرت النجاحات الدبلوماسية الأخيرة للصين ذلك على نحو بليغ، لكن الوضع مع أوكرانيا لا يزال معقدا.