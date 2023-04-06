تقرير: أردنيون يحتجون أمام سفارة إسرائيل في عمان على اقتحام الأقصى

استجاب مئات الأردنيين اليوم الأربعاء لدعوة قوى حزبية ووطنية للاعتصام بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، احتجاجًا على اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى وإخراج المصلين والمعتكفين منه.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم إن المحتجين طالبوا بـ "فتح الحدود مع فلسطين المحتلة والسماح للشباب بالدخول والقتال في الداخل".

وردد المحتجون الشعارات والمطالب المعتادة في المظاهرات والاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين في الأردن، وهي المطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم معاهدة وادي عربة، لا تلقى قبولا شعبيا في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل، بحسب الوكالة.