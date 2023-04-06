فون دير لاين: أوروبا والصين بإمكانهما المساهمة في إرساء سلام عادل في العالم

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والصين بإمكانهما المساهمة في جهود إرساء السلام العادل والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في جميع دول العالم.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، في ختام زيارة فون دير لاين إلى الصين وإجرائها محادثات ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جين بينج والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت فون دير لاين: "زيارتي إلى بكين أتاحت الفرصة لمواصلة المناقشات الصريحة والمفتوحة حول القضايا الرئيسية في العلاقات بين الجانبين، وقد ناقشنا بالفعل النهج الأوروبي للتخلص من المخاطر، كما تبادلنا وجهات النظر حول تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وحق الأخيرة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، يجب أن يكون هناك سلام عادل واحترام كامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكلا الجانبين، الاتحاد الأوروبي والصين، يمكنهما المساهمة في ذلك".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه فيما يتعلق بتغير المناخ العالمي، "اتفقنا على التعاون الوثيق في التحضير لمؤتمر COP28، لا يزال تغير المناخ يمثل التحدي العالمي الشامل الذي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل معًا بشكل وثيق للغاية، لذلك، فإنني أتطلع بشدة إلى اجتماعنا الثلاثي القادم حول هذا الملف".