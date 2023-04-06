علق عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، على وقوع فريقه في مواجهة الأهلي بالدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية: "مباراة الأهلي والرجاء بمثابة نهائي بين الفريقين خاصة مع التاريخ الكبير الذي يتمتع به الثنائي وأتوقع بأنها ستكون المواجهة الأقوى في ربع النهائي".

وتابع: "الأهلي لديه تاريخ كبير في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، وفي المقابل الرجاء تألق في دور المجموعات في الموسم الحالي وهو أقوى خط هجوم في البطولة، لذا أتوقع أن المباراة ستكون قوية للغاية".

وأتم: "لم أكن أتوقع مواجهة الأهلي ولكنها أقدار، ووالمواجهة ستقوي فعاليات البطولة، وأتوقع من سيتخطى تلك المباراة سيحقق لقب البطولة بنسبة كبيرة".