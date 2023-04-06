مندوب روسيا: سلطات كييف تأخذ الأطفال من العائلات التي ترفض الإجلاء من مناطق النزاع للأراضي الأوكرانية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن السلطات الأوكرانية تأخذ الأطفال من العائلات التي ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، عن نيبينزيا خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي قوله إنه : "تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأشار إلى أن "الممارسة الشائعة جدا هي أخذ الأطفال من الآباء الذين يرفضون الإجلاء من المنطقة المجاورة للأعمال العدائية، تحسبا لوصول الجنود الروس".

وأوضح المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة أن "الأهالي لا يريدون الإجلاء، حيث ينتظرون وصول الجنود الروس، الذين ينظر إليهم على أنهم محررون".

يذكر أن نيبينزيا أكد - في وقت سابق - أن روسيا لا تشارك في التبني القسري للأطفال الأوكرانيين.