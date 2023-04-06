يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة الكبيرة أمام ريال مدريد، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تغلب ريال مدريد على غريمه برشلونة (4-0)، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

قال تشافي في تصريحاته عقب المباراة لقناة دازن:"أنها هزيمة ثقيلة محبطة لنا، وتؤلم الجماهير وأنا كمدرب الفريق، علينا أن نتحد الآن بعد ليلة صعب علينا جميعاً".

وأضاف:"تنافسنا مع ريال مدريد بشكل جيد، وكان أداء برشلونة أفضل من نتيجة المباراة".

وواصل:"الشوط الأول كنا جيدين للغاية، وكان يجب إيقاف التحولات الهجومية للريال في آخر الثواني، لكن علينا أن ننتقد أنفسنا ونواصل العمل".

وأكمل:"التقدم بالهدف الثاني كان صعب علينا، وقتل المباراة إلى حد كبير، إنه لأمر مخز الخروج من الكأس ، وعينا تحليل الشوط الثاني السيئ ".

وأضاف:"لو تحدثنا عن الإصابات سيبدو وكأنه عذر لنا، في لقاء الذهاب، وفي اليوم الشوط الأول نافسنا بطريقة ممتازة جعلتني أشعر بالفخر، لكني سبق أن قلت أن ريال مدريد هو المرشح للفوز، هم أبطال أوروبا".

وأتم:"لدينا الآن بطولة الدوري وعلينا أن نستمر في المنافسة ، لقد تنافسنا بشكل أفضل بكثير مما تقول النتيجة ، لكن الرباعية كبيرة علينا".

وتأهل الميرنجي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1).