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ملك البحرين يستقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية


نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:00 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:00 ص

 ستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقد استعرض ملك البحرين خلال اللقاء مع بيرنز العلاقات الثنائية الوثيقة وما وصلت إليه من تقدم رفيع في مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بحسب وكالة أنباء البحرين( بنا).

وأعرب ملك البحرين عن اعتزازه بما يجمع بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وعمل أمني مشترك يمتد لتاريخ طويل يمتاز بالتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما أشاد بالدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي.


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