عضو المجلس الرئاسي اليمني: مصر كانت وستظل الوجهة الرئيسية لليمنيين

ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزُبيدي، المواقف الأصيلة لمصر إلى جانب الشعب اليمني على امتداد التاريخ، مؤكداً أن مصر كانت وستظل الوجهة الرئيسية لليمنيين، خصوصاً وأنها الدولة الشقيقة التي فتحت أبوابها للملايين من اليمنيين الذين لجؤوا إليها هرباً من ويلات الحرب، أو لتلقي العلاج، أو للدراسة.

وذكرت وكالة ألأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الزبيدي اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام من خلال عملية سياسية شاملة تضم أطراف الصراع كافة، لضمان حل عادل ومستدام لكل القضايا.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية والمتعلقة بتنظيم إجراءات السفر إلى أراضيها، والإجراءات التي ممكن أن تقدمها الحكومة المصرية مستقبلاً لتسهيل دخول المواطنين اليمنيين وإنجاز مقاصدهم، وفقًا للقوانين والانظمة المُتّبعة.

من جهته، أكد السفير المصري، موقف بلاده الثابت إلى جانب اليمن، ومساندة القيادة المصرية لكل الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في قيادة البلد نحو السلام والاستقرار..مجدداً دعم مصر لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام من خلال عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف.

كما أكد حرص الحكومة المصرية على تقديم التسهيلات لليمنيين الذين يقصدون مصر للإقامة، أو لتلقي الرعاية الطبية، أو الدراسة، مشيراً الى أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المتعلقة بتنظيم السفر والإقامة في مصر شملت عدداً من الجنسيات العربية والأجنبية وليس لها علاقة بأي اعتبارات أخرى.