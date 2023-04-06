الداخلية الروسية: مقتل 3 من أفراد الشرطة في جمهورية إنجوشيا شمال القوقاز

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، مقتل 3 من أفراد الشرطة في جمهورية إنجوشيا بشمال القوقاز الروسي، معربة عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء القتلى.

وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس: "في ليلة 5-6 أبريل الجاري وأثناء أداء مهامهم في منطقة مالجوبيك بجمهورية إنجوشيا قُتل ثلاثة من عناصر وزارة الداخلية الروسية"، مضيفا :"تعرب قيادة وأفراد وزارة الداخلية الروسية عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء الزملاء القتلى".

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون بجمهورية إنجوشيا الروسية -في وقت سابق من صباح اليوم- إن المسلحين، الذين أطلقوا النار على قوات الأمن، في إحدى قرى منطقة "مالجوبيك" تمكنوا من الفرار ولا تزال عمليات البحث عنهم مستمرة.

يُذكر أنه -في 27 مارس الماضي- أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنجوشيا وأوسيتيا الشمالية؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من الشرطة، وفي 3 أبريل الجاري، وقع تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من مجهولين وضباط شرطة في منطقة مالجوبيك بجمهورية انجوشيا؛ مما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة.