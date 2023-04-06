نقل العقل المدبر المزعوم لرشوة الاتحاد الأوروبي من السجن إلى الإقامة الجبرية

قال ممثلو الادعاء في بروكسل، اليوم الخميس، إن العقل المدبر المزعوم لواقعة الرشوة في البرلمان الأوروبي ، أنطونيو بانزيري، قد يغادر السجن وفق ظروف معينة.

وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية قضت بأنه يمكن لبانزيري أن يقضي فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.

وأضاف المتحدث، أن كلا من النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا سيظلان في السجن. ويشتبه في أنهما حصلا على رشى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان.

كما يواجه المتهمان اتهامات بغسل الأموال والعضوية في منظمة إجرامية.

ووقع بانزيري اتفاقا مع المدعين العامين في يناير تعهد فيه بالكشف عن المدى الكامل للأنشطة، والتي أصبحت علنية في نهاية عام 2022.

وسمح لفرانشيسكو جيورجي، شريك كايلي، بمغادرة السجن في نهاية فبراير وفق ظروف معينة.

ويتعين على الإيطالي أيضا الاستمرار في قضاء فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع تثبيت سوار إلكتروني في كاحله.

كما يخضع أندريا كوزولينو، عضو البرلمان الأوروبي، للإقامة الجبرية في نابولي بعد حكم قضائي بشأن احتمال تورطه في الفضيحة.