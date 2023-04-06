أعلنت إدارة الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الخميس، القبض على 5 أشخاص يُحْتَمَل أنهم أعضاء قياديون في عصابة تهريب مهاجرين.

وأوضحت الإدارة أن المهربين كانوا يحصلون على 2000 يورو عن كل مهاجر نقلوه من الحدود مع تركيا شرقي البلاد إلى أثينا، وأنهم استخدموا في ذلك أكثر من 270 سيارة في الشهور الماضية.

وحسب البيانات الرسمية، منع حرس الحدود اليونانية في العام الماضي أكثر من 260 ألف حالة عبور غير مشروعة للحدود عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عند نهر إيفروس الحدودي بين تركيا واليونان، كما ألقى القبض على نحو 1500 شخص يُشْتَبَه أنهم مهربون.

ويستهدف العديد من المهاجرين في هذا الطريق الوصول بشكل مبدئي من تركيا إلى داخل اليونان بدون أن يتم تسجيلهم رسميا، وفي أعقاب ذلك يحاولون غالبا مواصلة السفر من هناك إلى غرب أوروبا لتقديم طلب لجوء في دولة أكثر ازدهارها من دول الاتحاد الأوروبي.