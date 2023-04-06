شبكة أمريكية: الصين تحقق انتصارا دبلوماسيا جديدا في مسار عودة العلاقات السعودية الإيرانية

رأت شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية الأمريكية، أن الصين حققت انتصارا دبلوماسيا مهما بتوسطها في اتفاق جديد توصلت إليه السعودية وإيران اليوم لتفعيل خطوة استئناف العلاقات بين البلدين، لافتة إلى انسحاب الدور الأمريكي ببطء من الشرق الأوسط.

والتقى وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين اليوم الخميس، في أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 سنوات.

وذكر بيان مشترك وقعته السعودية وإيران عقب اللقاء، أن البلدين سيستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق توسطت فيه الصين في مارس، حيث اتفقت طهران والرياض آنذاك على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما وإعادة فتح السفارتين.

وأضاف البيان أن البلدين سيواصلان التنسيق لبحث سبل التوسع في التعاون بينهما والذي يتضمن استئناف الرحلات الجوية وتبادل الزيارات، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهدف الدبلوماسي الذي حققته الصين، يأتي في ظل تزايد علاقاتها المشحونة مع الولايات المتحدة بشأن وضع تايوان.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، أن الجيش سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مدينة لوس أنجلوس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن اللقاء بين تساي ومكارثي على الأراضي الأمريكية تعد "أعمال تواطؤ خاطئة بشكل خطير" بين الولايات المتحدة وتايوان.

وتأتي الخطوة الدبلوماسية الصينية في إعادة العلاقات بين الرياض وطهران وسط جهود متواصلة من قبل الدبلوماسيين لإنهاء الحرب في اليمن، وهو صراع انخرطت فيه إيران والسعودية بعمق.