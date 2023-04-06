الهند تدين حادث الاعتداء على معبد هندوسي في كندا

أدانت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الخميس، حادث الاعتداء الذي تعرض له معبد هندوسي في مدينة ويندسور الكندية أمس.



وقال المتحدث باسم الوزارة "أريندام باجتشي" في تعليقه اليوم على هذا الحادث، إن الوزارة على اتصال بالقنصلية الهندية هناك حول حادث التخريب الذى تعرض له هذا المعبد، وإننا نصر على ضرورة اتخاذ إجراء ضد مرتكبى حادث الاعتداء وضرورة تقديمهم للمحاكمة".



وأضاف: "من المهم أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الحوادث، ونريد ألا تحدث هذه الحوادث، ونريد ضمانات لحماية أماكن عبادة الجالية الهندية فى كندا".



وناشد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية السلطات الكندية بملاحقة مرتكبي هذه الحوادث وضمان عدم حدوثها مرة أخرى، وأشار إلى أن الهند تتوقع من السلطات الكندية اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وأمن الجالية والمنشآت الهندية، وأكد أن المهم هو اتخاذ إجراءات بدلاً من الاكتفاء بالتضمينات فيما يتعلق بهذا الشأن .