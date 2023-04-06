انتخاب الهند لعضوية 3 لجان أممية للإحصاء ومكافحة المخدرات والإيدز

أعلنت البعثة الهندية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أنه تم انتخاب الهند لعضوية ثلاث لجان أممية كبرى للإحصاء ولمكافحة المخدرات ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسب (إيدز).

وأوضحت البعثة الهندية -في بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- أنه تم انتخاب الهند عضوا لمدة أربعة أعوام في لجنة الإحصاء التي تعتبر أعلى لجنة متخصصة في شئون الإحصاء بالأمم المتحدة حيث تختص بالأنشطة الإحصائية الدولية وتتولى مسئولية وضع المعايير الخاصة بمجال الإحصاء، مشيرة إلى أن الدعم الذي لقيته البعثة أثناء عملية الانتخاب يعكس ثقة المجتمع الدولي في الخبرة الهندية.

ولفت البيان إلى أن لجنة مكافحة المخدرات - التي تم انتخاب الهند في عضويتها - تتولى الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات، بينما تتولى لجنة مكافحة الإيدز مهمة تنسيق برامج الأمم المتحدة لمكافحة هذا المرض، بالإضافة إلى إعداد التوجيهات الاستراتيجية اللازمة لحملات مكافحة الإيدز.

وأكدت البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة أن الهند ستسعى جاهدة للمساهمة بجدية في أنشطة هذه اللجان والأجهزة الأممية الأخرى، من خلال تشجيع تقديم حلول متعددة لمواجهة التحديات العالمية، وذلك تمشيا مع فلسفتها التي تعتبر العالم عائلة واحدة.