ارتفاع إيرادات الكرة الألمانية لأول مرة منذ جائحة كورونا

ارتفع إجمالي إيرادات كرة القدم الألمانية للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، وذلك حسبما أفاد اتحاد الكرة الألماني في تقريره الاقتصادي، الذي نشره اليوم الخميس.

ورغم ذلك، ظلت الأرقام التي تحققت في موسم 2021 / 2022، أقل بكثير من المستويات القياسية التي حققتها الكرة الألمانية، خلال فترة ما قبل الجائحة.

وفقا للتقرير، حققت الأندية الـ36، الناشطة في الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الألماني إيرادات بلغت 48ر4 مليار يورو (88ر4 مليار دولار) في الموسم الماضي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 5ر10% مقارنة بالموسم السابق، ولكنه لا يزال أقل بنحو 325 مليون يورو عما كان عليه قبل الجائحة.

وكشف التقرير أن القيود الكبيرة على الملاعب بسبب الوباء التي ظلت سارية في موسم 2021 / 2022 أثرت بالسلب على إيرادات المباريات، وبشكل أساسي على الدخل من مبيعات التذاكر.

وأضاف أن عائدات استغلال حقوق الإعلام الناطق باللغة الألمانية للدورة الحالية (2021 / 2022 إلى 2024 / 2025) أقل قليلا مما كانت عليه في السنوات الأربع السابقة، "حيث أنها تستند إلى العقود التي أبرمت بعد فترة وجيزة من بداية الجائحة في ظل ظروف صعبة".

وصرح هانز يواكيم فاتسكه، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني لكرة القدم "في ضوء هذه الأرقام، فإنه من الممكن التحدث عن انتعاش اقتصادي طفيف، لكن لم يحن الوقت لإعطاء كل الوضوح حتى الآن".

وشدد فاتسكه على أن "رابطة الدوري والأندية سيكون عليها إيجاد سبل للتطور والحفاظ على جاذبية المنافسات، فضلا عن تنافسيتنا الرياضية والاقتصادية الدولية مع حماية الخصائص الفريدة لكرة القدم الألمانية".