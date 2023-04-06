نمو قوي لواردات أمريكا من الرقائق من تايلاند وفيتنام والهند وكمبوديا

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الخميس، استفادة تايلاند وفيتنام والهند وكمبوديا، من انتقال مركز الثقل في صناعة الرقائق الإلكترونية من المراكز التقليدية في العالم مثل تايوان والصين خلال العام الحالي.

وبحسب بيانات مكتب التعداد الأمريكي، زادت واردات الولايات المتحدة من الرقائق خلال فبراير الماضي بنسبة 17% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 4.86 مليار دولار، حيث كان نصيب الدول الآسيوية 83% من هذه الواردات.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الرقائق من الهند بمقدار 34 مثل إلى 152 مليون دولار، في حين زادت الواردات من كمبوديا بنسبة 698% إلى 166 مليون دولار وهو ما يقل قليلا عن قيمة الواردات الأمريكية من الرقائق اليابانية.

وارتفعت صادرات فيتنام من الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بنسبة 75% وصادرات تايلاند بنسبة 62% سنويا.

واستمرت حصة فيتنام من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الرقائق أكثر من 10% للشهر السابع على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المسئولين الأمريكيين يتحدثون عن قلقهم المتزايد من اعتماد بلادهم الشديد على إمدادات الرقائق الإلكترونية من دول أجنبية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.

وقالت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية، أمام المؤتمر السنوي لمنتدى آسبن للأمن في يوليو الماضي: "اعتمادنا على تايوان للحصول على الرقائق غير مقبول وغير آمن".

وفي الوقت نفسه، فإن بيانات واردات الرقائق الأمريكية خلال فبراير الماضي تعتبر مؤشرا إضافيا على تزايد تنوع مصادر إمدادات الرقائق، بما في ذلك نقل شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل لإنتاج هواتفها الذكية آيفون تدريجيا من الصين إلى دول أخرى مثل الهند.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة ماليزيا التي مازالت أكبر مصدر للرقائق إلى الولايات المتحدة من السوق الأمريكية إلى 20% خلال فبراير الماضي.

ويذكر أن الرقائق الإلكترونية تعد مكونا رئيسيا في كل المنتجات الصناعية تقريبا حاليا بدءا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف وحتى الأجهزة المنزلية.

وأدى تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى إعادة تفكير كل منهما في استراتيجيات إمدادات الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية الخاصة بهما.

وزادت صادرات تايوان من الرقائق إلى الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بنسبة 4.3% لتصل حصتها من السوق إلى 15%.