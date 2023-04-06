أصدرت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أوامر إلى الموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء الى الملاجئ، نظراً للوضع الخطير في جنوب لبنان.

وأعلنت "اليونيفيل"، في بيان مساء اليوم الخميس أن جنود حفظ السلام التابعون للـ"يونيفيل" يواصلون أداء واجباتهم، و"يبذلون كل ما في وسعهم خلال هذا اليوم المتمثل بالوضع المتفجر والخطر. ووفقا للبروتوكول المتبع، تم إصدار أوامر إلى الموظفين المدنيين والعسكريين باللجوء إلى الملاجئ داخل قواعدهم".

وأضاف البيان "نواصل مراقبة الوضع ونقوم باستخدام كل آليات التنسيق والاتصال لدينا للتوصل إلى حل سريع وسلمي".

وكان أطلق بعد ظهر اليوم الخميس عدد من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل مصدرها جنوب لبنان. وتجدد إطلاق الصواريخ مساء اليوم، حيث أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "إطلاق 3 صواريخ من سهل مرجعيون، (جنوب لبنان)، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة - مستعمرة المطلة".

ووصفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت علي ضبط النفس.

وقصفت إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس أطراف بلدات القليلة والمعلية ووادي زبقين جنوب لبنان بعدد من القذائف الثقيلة، رداً على قصف عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل مصدرها لبنان.