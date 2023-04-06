قررت نيابة بندر زفتي، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الطالب المحبوس على ذمة قضية إلقاء ألعاب نارية على فتاة وإحداث إصابات في عينها ووجها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

وكانت مباحث قسم شرطة زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، نجحت في ضبط طالب، وجار البحث عن آخر، بعدما قاما بإلقاء صواريخ رمضان على مجموعة من الفتيات، خلال مرورهن بشارع الجمهورية بمدينة زفتي، فأصابت الصواريخ طالبة بالصف الثالث الإعدادي تُدعى (مريم.أ.ي)، وتقدم والدها ببلاغ ضدهما.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من أ.م.ي، يعمل بالتربية والتعليم، متهمًا فيه كلا من (أ.ح)، و(م م الـ)، وكلاهما طالبين بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة على ابنته وصديقاتها خلال مرورهم بشارع الجمهورية الرئيسي التابع لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، فأصاب ابنته في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج.

ونجحت مباحث القسم بقيادة الرائد عبد الحكيم درويش، في ضبط المتهم الأول، وجار البحث عن المتهم الآخر، وبالعرض على النيابة العامة قررت سرعة ضبط المتهم الثاني واستمرار حبس المتهم الأول واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

من جهته أكد والد الضحية، أن لعبة الصواريخ والألعاب النارية التي يمارسها الأطفال في شهر رمضان، أصبحت تمثل مصدر إزعاج وقلق لكثير من المواطنين في الوقت الحالي وفي مناطق متفرقة، ووصل الأمر إلى مرحلة الفزع وترويع الآمنين، واشتكى عدد من المواطنين بأن الأطفال الآن أصبحوا يشعلون الألعاب النارية والصواريخ ويرمونها على الفتيات في الشارع، حتى بكت الكثير من البنات عند تعرضهن لهذا الأمر، وتعدى الأمر للإصابة التي وقعت على ضحية زفتى اليوم.