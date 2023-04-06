رئيس إيران يدعو لعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات في الأراضي المحتلة

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف مشترك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم الصهيونية، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الخميس.

وتناول رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس، الأوضاع الجارية في فلسطين المحتلة، وأكد أن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني مبدأ ثابت من ثوابت الأمة الإسلامية، ومن الضروري دائما توحيد صفوف العالم الإسلامي لمواجهة التجاوزات والجرائم الصهيونية، وفقا للوكالة الإيرانية.

وأعرب رئيسي عن قناعته بأن العالم الإسلامي ككتلة مؤثرة في المعادلات العالمية بحاجة أكثر إلى الانسجام والتلاحم.

من جهته، رحب الرئيس ويدودو بدعوة الرئيس رئيسي لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في تقوية العلاقات بين الدول الإسلامية.