هزة أرضية رابعة في الجنوب التونسي خلال أيام

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الخميس، عن رصد هزة أرضية في مناطق بولاية قفصة بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وهي رابع هزة أرضية في الجنوب التونسي منذ الإثنين الماضي.

وقال المعهد، إن الهزة الأرضية حدثت في الصباح عند الساعة التاسعة و45 صباحا بالتوقيت المحلي في شرق معتمدية أم العرائس بالولاية، وقد شعر بها السكان بالجهة.

وشهدت مدينة الرديف، في نفس الولاية، هزة أرضية قبل يومين بقوة 3.4 درجة.

وكانت ولاية توز، شهدت أول أمس الثلاثاء هزة أرضية بقوة 4.9 درجة بمنطقة شمال الغرسة، فيما بلغت قوة الهزة الأرضية في مدينة بئر الأحمر بولاية تطاوين 3.4 درجة.