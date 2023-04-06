 رئيس الزمالك: «مجلس الإدارة ممنوع يدخل غرفة الملابس أو يكلم اللاعبين والجهاز الفني» - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: «مجلس الإدارة ممنوع يدخل غرفة الملابس أو يكلم اللاعبين والجهاز الفني»

محمد عاطف
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:31 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:33 ص

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء ممنوعين من دخول غرفة ملابس اللاعبين، أو الحديث مع الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: «مجلس الإدارة ممنوع أي حد يدخل غرفة الملابس أو يكلم لاعب أو الجهاز الفني حتى لو هاتفيا».

وتابع: «اللجنة التي تم تعيينها من أجل المدرب لجنة حقيقية ودائما، مجلس إدارة لا علاقة له بتقييم مدرب أو لاعب سواء في الاستغناء، واللجنة هي المسؤولة عن بيع أو إعارة أو الاستغناء عن لاعب، سيبوها تشتغل بقى».

وأتم: « الفلوس هي لغة العصر، في أوربا الأندية بتخصم من اللاعبين في حال تراجع النتائج، في نظام هناك عملت المطلوب منك بتحصل على قيمة عقدك غير كده لا».


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