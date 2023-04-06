البابا تواضروس يُعلن إيقاف اجتماعه الأسبوعي حتى صوم الرسل

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وقف اجتماعه الأسبوعي طوال الفترة المقبلة، على أن يستأنف مع بداية صوم الرسل الذي يحل بعد 50 يومًا من عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة، حيث تم نقلها عبر القنوات المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني، جموع الأقباط بضرورة الاستفادة من الأيام المتبقية للصوم الكبير، والاهتمام بالصلاة وعمل الخير ومساعدة الآخرين، وألا ينشغل أحد بالمظاهر الشكلية للاحتفال بالأعياد، بل يكون هناك اهتمام روحي من قبل الجميع.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني في وقت سابق اليوم، حفل تخريج أول ثلاث دفعات من معهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة، والذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة.