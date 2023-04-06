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هل سيتم معاقبة كهربا بسبب هتافاته في مباراة القمة؟.. اتحاد الكرة يجيب

محمد عاطف
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:51 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 2:51 ص

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إيقاف محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب هتافاته مع جماهير ناديه في مباراة القمة ضد الزمالك.

وأجرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، تحقيقا مع اللاعب محمود كهربا بعد شكوى نادي الزمالك ضده، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيقات.

وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: «لجنة الانضباط هي صاحبة القرار في ملف محمود عبدالمنعم "كهربا"».

وأضاف: «حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن هذا الملف، وحال إصداره سيتم الإعلان وحين يصلنا أي قرار سنُبلغ به».

وبسؤاله عن تجربة إيهاب جلال مع منتخب مصر، قال: «البعض يقول أنه ظُلم وهذا غير صحيح، ولكن ولكن كان هناك ضغط عليه "وحظه كان كدة"، ووارد أن يكون موجودا في المنتخبات القادمة»


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